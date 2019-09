"Io sono innamorato di loro due". CorSport: De Laurentiis pronto a confermare Mertens e Callejon! Dai due calciatori traspare un desiderio per il futuro

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo ha detto pubblicamente e appena qualche settimana fa: «Io sono innamorato di loro due». E terrebbe a Castel Volturno sia José Callejon, sia Dries Mertens, entrambi con il contratto in scadenza nel giugno del 2020. Sulla questione rinnovo ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Li terrebbe non solo per rispetto verso i propri sentimenti, ma anche perché consapevole di essere di fronte a professionisti autentici, inseriti nel Progetto e nella città, leader tecnici e anche idoli. Però quando arriverà il momento, presto o tardi, Callejon, Mertens e il Napoli, com’è giusto che sia, inseguiranno le rispettive strategie, chissà quanto convergenti. Ma la volontà esiste, quella di ADL, e pure nell’esterno di destra e nel centravanti - che hanno corteggiatori sparsi per il Mondo - il desiderio di rimanere è palpabile, nonostante non manchino i corteggiatori e neanche la tentazione di aspettare e di riflettere"