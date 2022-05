Rinnovo Koulibaly, SKY: filtra ottimismo, ecco la volontà del Napoli

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly? Con la acquisita certezza di partecipare alla prossima Champions League, il Napoli può già proiettarsi alla prossima stagione. Il mercato partirà da alcune conferme eccellenti come quella di Spalletti in panchina e Mertens nella rosa degli attaccanti. Sono i due nomi dai quali ripartirà il Napoli.

Futuro Koulibaly: rinnovo col Napoli

Ma se per il futuro di Fabian Ruiz vi sono forti sensazioni d'addio in estate, resta in bilico il futuro di Koulibaly. Ha infatti il contratto in scadenza al 30 giugno 2023, esattamente come il centrocampista spagnolo.

Rinnovo Koulibaly, la volontà del Napoli

Secondo Sky Sport però il rinnovo di Kalidou Koulibaly con la SSC Napoli alla fine si farà, non è solo un discorso relativo al contratto. Lo conferma Massimo Ugolini a Sky Sport 24: