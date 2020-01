Ricardo Rodriguez-Napoli, Sky: oggi il Milan incontra gli agenti, nodo formula per il club azzurro!

Ultimissime notizie mercato Napoli - Notizie Milan ultimi minuti di oggi. Ricardo Rodriguez-Napoli, una pista che si è riaperta con prepotenza ed in maniera importante nelle ultime ore.

Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez al Napoli le ultimissime Sky

Rodriguez Milan, Notizie Milan ultimi minuti di oggi - A confermare la notizia è anche Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, che sul proprio portale spiega come nel pomeriggio ci sarà un incontro tra gli agenti del calciatore ed i dirigenti del Milan. I rossoneri, infatti, hanno aperto al prestito ma solo con l'obbligo di riscatto, mentre il Napoli come formula di base chiede solo il diritto di riscatto. Probabile, dunque, che in questo faccia a faccia venga affrontato anche il nodo della formula.