Retroscena Kvaratskhelia: non ha preso bene il cambio col Monza, ha chiarito subito con Calzona

Ultime notizie SSC Napoli - Khvicha Kvaratskhelia ha voglia di ritrovare un gol smarrito con il Napoli dopo l’8 marzo contro il Torino. Ne parla il Corriere dello Sport.

A Monza avrebbe voluto partecipare allo show, ma sul 3-2 Calzona lo ha sostituito con Raspadori - che neanche un minuto dopo ha segnato:

"Lui non l’ha presa bene. S’è incavolato, per la verità: voleva insistere, continuare e firmare d’autore. Il tecnico ha compreso il suo spirito, la sua carica, e l’episodio è stato chiarito in un amen: esiste un solo obiettivo e si chiama Europa"