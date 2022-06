Retroscena Kvaratskhelia: Giuntoli lo seguiva da un paio d'anni, il Napoli ha una idea su Khvicha

Il prossimo attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sta facendo molto bene in Nations League a dispetto del nome che non promette nulla sul piano della socialità, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Retroscena Kvaratskhelia

Quello che ci interessa oggi capire è se le qualità mostrate finora da Kvara possano essere replicate nel campionato italiano:

"In casa Napoli sono convinti di sì, altrimenti non avrebbero investito 10 milioni (9 più uno di bonus). Tra l’altro gli scouting e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli seguivano Kvara già da un paio d’anni, ma di fronte a richieste del Rubin Kazan (il club russo dove giocava) di oltre 20 milioni tutto si era arenato. La guerra, col rientro del giocatore in Georgia, hanno accelerato la chiusura dell’affare con la Dinamo Batumi"

