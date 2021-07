Repubblica - Ospina sul mercato: il Napoli lo sacrifica per ridurre il monte ingaggi

Napoli calcio mercato. Oggi La Repubblica affronta il tema del calciomercato in casa SSC Napoli. De Laurentiis e la dirigenza sono al lavoro per ritoccare la squadra in vista della prossima stagione, ma la priorità resta quella specificata dal presidente nel corso dell'ultima conferenza stampa: ridurre il monte ingaggi. Anche per questa ragione, il Napoli ha deciso di sacrificare David Ospina, il portiere colombiano che ieri sera si è messo in grande mostra con la maglia della Nazionale.

Con due calci di rigore parati (guarda video in allegato), Ospina è l'eroe della Colombia che ieri ha battuto l'Uruguay ai quarti di finale di Copa America e adesso avanzano alla fase semifinale. Il Napoli, però, lo ha già messo sul mercato.

Calciomercato Napoli

Ecco cosa scrive La Repubblica oggi in edicola a proposito di Ospina: "I rigori parati con la maglia della Colombia accendono i riflettori su Ospina, che il Napoli ha deciso di sacrificare per ridurre il monte ingaggi, dopo la scelta definitiva del club e del tecnico toscano di puntare su Alex Meret come portiere titolare".