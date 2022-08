Repubblica - Napoli, bruciate Juve e Borussia: Simeone e Raspadori ad un passo!

Calciomercato Napoli, novità sulle trattative per Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Oggi La Repubblica fa il punto della situazione sulle operazioni di mercato per rinforzare l'attacco azzurro segnalando l'irruzione di Juventus e Borussia Dortmund nelle trattative.

calciomercato

Raspadori al Napoli

Per quanto riguarda Giacomo Raspadori, la trattativa con il Sassuolo è agli sgoccioli: il Napoli è davanti a tutti, anche davanti alla Juventus. De Laurentiis ha un accordo con l'entourage del calciatore per un ingaggio da 2,5 milioni di euro all'anno ed è pronta un'offerta da 30 milioni per il Sassuolo, anche se al momento ci sono ancora 5 milioni di differenza tra domanda e offerta.

Simeone al Napoli

Situazione simile per Giovanni Simeone al Napoli: il Borussia Dortmund dovrà arrendersi e puntare su un altro attaccante. Simeone ha scelto Napoli e il Verona ha accettato l'offerta di prestito con obbligo di riscatto: ora si aspetta solo di formalizzare il passaggio di Petagna al Monza per chiudere l'operazione.