Repubblica - Dopo Di Lorenzo assalto a Trippier: è la prima scelta di Ancelotti. Con lui sarà addio anche di Malcuit

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli non si ferma e continua a setacciare il mercato in cerca di nuovi possibili acquisti per il Napoli. Fatto Di Lorenzo, che oggi svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, il ds azzurro non si ferma per i terzini.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, il Napoli continua a inseguire Trippier del Tottenham, la prima scelta di Ancelotti. Il suo arrivo ovviamente darebbe il via libera pure alla partenza di Malcuit, finito nel mirino del Sassuolo. In partenza ci sono pure Hysaj e Mario Rui