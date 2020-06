Repubblica - Callejon, senza accordo col Napoli può lasciare i primi di luglio! Futuro a Granada: subito o a fine agosto

Calciomercato Napoli - Si avvicina il momento della scelta per Josè Maria Callejon che appare sempre più lontano dalla permanenza in azzurro. La scadenza contrattuale dice 30 giugno, e per il momento lo spagnolo non ha ancora trovato un accordo col Napoli fino al termine della stagione: fra una settimana infatti, Callejon sarebbe praticamente svincolato. Intanto il Granada prova a convincerlo, come anticipato da CalcioNapoli24.

Calcio mercato Napoli, si allontana Callejon: i dettagli

L'edizione odierna di Repubblica sul futuro di Callejon scrive:

Lo spagnolo è stato regolarmente convocato da Rino Gattuso per la trasferta di stasera allo stadio Bentegodi di Verona, ma il suo addio alla maglia azzurra si fa sempre più probabile ogni giorno che passa e aumentano anche le possibilità che possa essere immediato. In mancanza di una svolta ravvicinata, infatti, il giocatore potrà svuotare il suo armadietto di Castel Volturno all’inizio di luglio e trasferirsi a parametro zero in un’altra squadra, con il Granada che lo sta già corteggiando con grande insistenza per farlo subito ritornare a casa. A De Laurentiis restano dunque appena altri sei giorni per rimandare di un paio di mesi il doloroso divorzio. Callejòn ha un piede e mezzo lontano da Napoli, dove ha giocato ad altissimi livelli nelle ultime sette stagioni. Ieri sui social è circolata una fake news sulla sua conferma in maglia azzurra, smentita con fermezza e sdegno dalla moglie Marta. «Si tratta di un account falso, chi ha inventato questa notizia non ha nulla a che vedere con Josè». Tutto fa dunque pensare a un addio imminente e l’unico segnale in controtendenza è la convocazione dello spagnolo per la sfida di Verona, che rischia però seriamente di essere la sua penultima agli ordini di Gattuso. Il 30 giugno è infatti dietro l’angolo e nella partita di domenica con la Spal il numero 7 potrebbe dire addio al San Paolo.