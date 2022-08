Raspadori al Napoli, Gazzetta: entusiasmo contagioso! Già chieste info su città e ambiente

Calciomercato Napoli le ultimissime. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport le piste Raspadori e Simeone per la Ssc Napoli sono complementari, l'uno non esclude l'altro.

Raspadori - Napoli, chieste info sulla città

Entrambi gli attaccanti secondo la rosea hanno già una caratteristica in comune, la ferma volontà di giocare nel Napoli che ha spinto Giacomino a non lasciarsi influenzare dal pressing della Juventus e il Cholito a non ascoltare le sirene del Borussia.

Raspadori si sta anche già informando su Napoli e su come sarebbe accolto dall’ambiente. Da Sassuolo al Vesuvio cambieranno tante cose e vuole farsi trovare preparato. L’entusiasmo che lo anima è contagioso, De Laurentiis lo sa e farà leva anche su questo parlando con Carnevali.

Francesco Turrini, ex allenatore dell'attaccante emiliano, nella giornata di ieri è intervenuto nel corso di 'CN24 live' su CalcioNapoli24TV canale 79 digitiale terrestre per spiegare le caratteristiche del suo pupillo più noto.