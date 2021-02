Venerato: "Napoli, secco no a ricche offerte di Benfica e Borussia per Elmas. Tra Gattuso e ADL era tutto definito, su Sarri e Zaccagni..."

Ultime notizie calcio mercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per motivi di bilancio non era fattibile chiudere per Zaccagni come fatto l’anno scorso con Hellas Verona. E’ stato raggiunto un accordo di massima tra i club ma al momento non ci sono stati affondi concreti da parte delle big del calcio italiano e questo mette il Napoli, che invece si è detto pronto a tesserarlo, in una condizione di vantaggio. Gattuso e De Laurentiis avevano definito tutto. Il presidente aveva accettato di non inserire clausole, così come il tecnico aveva accettato uno stipendio non da top coach. Contatto con Sarri? Non commento le notizie non mie ma potrebbe essere vera perché chi l'ha data è molto vicino a Sarri. Con l'Atalanta mi aspetto il 4-3-3 con una conferma di molti calciatori già visti nelle ultime partite. Ci sono valutazioni in corso su Bakayoko, mentre potrebbe rifiatare Mario Rui. In avanti spazio ancora a Petagna. Qualche giorno fa il Napoli ha rifiutato tanti soldi da Benfica e Borussia Dortmund per Elmas".