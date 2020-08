Rai - Trattativa ferma per Boga, tutto aperto per Bernardeschi. Pellegrini piace al Manchester United

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli è fermo su Boga, non ci sono i 40 milioni che chiede il Sassuolo. Per Bernardeschi non ci sono accelerazioni. Resta un giocatore gradito, ma ci sono complicazioni per lo stipendio. Paratici ha provato a portarlo in Premier, ma non ci sono offerte. Il Manchester United invece segue Pellegrini. Under può essere inserito nell’affare Milik”.