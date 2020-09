RAI - La Juve non ha ancora abbandonato Milik, novità su Maksimovic e Hysaj. Più Veretout che Boga in entrata

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La Juve ad oggi non ha detto ancora a Milik che andranno su un altro, poi magari lo farà domani. Quando parlo con i dirigenti bianconeri mi danno nei cinque nomi in attacco c'è ancora lui. In pole ci sono Suarez, Dzeko, Morata, Milik e poi molto staccato Giroud. La Juve vuole prendere Dzeko ma pagarlo il giusto per 15 milioni. La Roma vuole girare il cash dei bianconeri per Milik inserendo qualche calciatore ttramite finanza creativa. Per questo l'affare non decolla perchè la Juve non si è accordata con i giallorossi. Se non prenderanno Dzeko, ritorneranno su Milik. De Laurentiis ora valuta la punta 20 milioni + 5 di bonus. Coviene a tutti chiudere il cerchio. Koulibaly? Confermare calciatori che vogliono andare via è una scelta che non paga mai. Un giocatore che rinuncia a 12 netti non resta a 6 e ti manda il campo il cugino, Allan ieri ha dimostrato questo. Ove mai ci fosse la cessione, penso che l'investimento verrà fatto sul centrocampista e non sull'esterno offensivo. Il napoli ad oggi è più su Veretout che Boga. Rinnovi? sabato pranzo tra Giuffredi e Giuntoli, Hysaj potrebbe rinnovare per 5 anni per 15 milioni netti complessivi: 2,5 di base più bonus alla firma ed anche in caso d'addio. Per Maksimovic il Napoli è arrivato 2.2 più bonus, ma ramadani è fermo 2.8".