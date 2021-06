RAI - Idea Parisi come erede di Hysaj! Smentite per Thorsby e Ziyech, le ultime su Fabian e Koulibaly

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto mercato della Rai, ha fatto il punto sul Napoli nel corso de 'La Domenica sportiva':

"Sono due le idee del Napoli per quanto riguarda il mercato in entrata: in difesa c'è il nome di Fabiano Parisi che andrebbe a prendere il posto di Hysaj, mentre in mediana piace Toma Basicdel Bordeaux nella posizione ormai vuota di Bakayoko. Ma in uscita potrebbe esserci anche Fabian Ruiz seguito da Ancelotti per il Real Madrid, ma i blancos devono prima occuparsi della situazione di Kroos. Per quanto riguarda invece Koulibaly, sulle sue tracce anche c'è il Real Madrid più il City e lo United. Smentisco i nomi di Thorsby e Ziyech per il Napoli, mentre per Insigne il rinnovo è molto delicato".