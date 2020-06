RAI - Callejon, ribadita la volontà di rinnovare fino ad agosto! La situazione verrà definita nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli - Futuro Callejon, Ciro Venerato a Calcionapoi24.it ha fornito nuovi importanti aggiornamenti: "Ultime notizie su Callejon: anche stamattina poco prima della colazione José Maria Callejon ha ribadito ai dirigenti azzurri la volontà di prolungare il contratto col Napoli fino al 31 agosto. Vorrebbe giocare la Champions a Barcellona".

Mercato Napoli, la situazione di Callejon

"Va sistemata la parte economica e burocratica. Quillon chiede 2 mensilità più alte prima dell'eventuale addio. Problema non insormontabile per De Laurentiis Chiavelli e Giuntoli. Il club azzurro, come tutti i sodalizi sportivi italiani, attende poi l'allegato contrattuale della Lega calcio per prolungare d'ufficio i contratti ai tesserati svincolati il 30 giugno.

Le smentite di Quillon fanno parte del gioco ma conta la notizia. Callejon vuole giocarsi la Champions prima dell'addio. Nei prossimi giorni sarà messa a punto la base contrattuale. Cosa successa con Mertens pochi giorni fa anche se l'ok era arrivato molto prima. Infine un umile consiglio: mai fidarsi delle smentite del dottor Quillon. Negò l'addio di benitez già deciso da mesi e le visite mediche sostenute da Reina dopo Milan-Napoli. Ovviamente non ci fidammo di lui. Perché come dice sempre il suo connazionali Rafa Benitez, il calcio è bugia".