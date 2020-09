RAI - Affare Milik-Roma, al Napoli 5mln al primo punto conquistato nel 2021! Altri 4mln se Arek segnerà 40 gol, i dettagli

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Arkadiusz Milik dirà di sì alla Roma, bisogna aspettare due cose: l’arrivo del procuratore in Italia, mi dicono da Trigoria che tra oggi e domani dovrebbe esserci un colloquio per definire il contratto dell’attaccante. Arek ha preso atto del ‘no’ della Juventus, i bianconeri si sono defilati per l’addio di Sarri e per le richieste di De Laurentiis. Sabato-domenica Dzeko alla Juventus e Milik alla Roma? La speranza dei club è di chiudere entro venerdì-sabato per consegnare i due calciatori alle nuove squadre. Ci sono dettagli sui bonus: al Napoli 3 milioni più altri 15 milioni per il riscatto, più cinque milioni di euro di bonus legati al primo punto conquistato dalla Roma nel 2021. Gli altri quattro milioni di bonus sono legati al numero di gol di Milik, ogni dieci gol il Napoli intascherà un milione di euro fino ad un massimo di quattro milioni. Sulla futura rivendita il Napoli è riuscito a strappare un altro bonus, per motivi di bilancio è probabile che nell’affare possano entrare Bouah e Bove delle giovanili della Roma”