Il Napoli continua a sperare di convincere Dries Mertens ad accettare la proposta di rinnovo. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, si starebbe spendendo in prima persona per la permanenza del belga all'ombra del Vesuvio sotto l'attenta regia di Aurelio De Laurentiis. E' al patron azzurro, però, che spetterà l'ultima parola in merito.