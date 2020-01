Politano-Napoli, CorSport: oggi visite mediche e firma del contratto. Da domani si allenerà a Castel Volturno

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'imminente acquisto di Matteo Politano da parte della SSC Napoli:

Mercato Napoli, Politano già domani a Castel Volturno

"La nuova era - quella con Matteo Politano - comincia stamattina, a Villa Stuart (ore 10), dove sono state fissate, per consuetudini, le visite mediche; poi: un salto a casa De Laurentiis, per la firma; il ritorno a Milano, per preparare lo sfratto e da domani in campo, a Castel Volturno, perché ci sarà da prepararsi per la Sampdoria. Matteo Politano va a prendersi l’eredità di José Maria Callejon e bisognerà saperci fare per davvero per interpretare quel ruolo con la sontuosa, regale postura di un esterno che si è fatto amare come pochi, che ha segnato un tempo, che ha rappresentato un modello di calcio, che ha irrorato di intelligenza pura le sue sette stagioni partenopee. Politano è altro, ovvio: arriva con due anni di ritardo, ha più verticalità, guarda avanti mentre Callejon sapeva anche scrutare alle proprie spalle. Ha cinque anni di contratto, a due milioni e due, costerà ventuno milioni sicuri e poi forse anche due di bonus, ha da recuperare il tempo perduto: lo aspettavano nel gennaio 2018 per dare l’assalto allo scudetto, non se ne fece nulla".