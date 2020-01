Gazzetta - Tra Politano ed il Napoli nessun accordo sull'ingaggio, Giuntoli ha provato a spiegare una cosa all'entourage

Ultimissime calcio Napoli - Sembra destino che tra Politano e il Napoli ci debba sempre essere uno sfondo di giallo ad accompagnare la trattativa. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Giuntoli è tornato all’attacco, convinto che Politano possa essere un punto di partenza importante per la rivoluzione azzurra, cominciata in questa sessione di mercato ma che verrà perfezionata poi la prossima estate. Ecco, questo ha provato a spiegare Giuntoli all’entourage del giocatore, dopo che il d.s. aveva raggiunto l’intesa di massima con l’Inter sulla base di un prestito di 18 mesi da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20. Nessuna chiusura imminente perché non c’è accordo sull’ingaggio. Gli agenti hanno chiesto quattro anni e mezzo di contratto a 2,5 milioni a stagione, mentre la proposta di Giuntoli è ferma a 1,8 più bonus per arrivare a 2”.