Piace Tiago Djaló! CorSport: il Napoli si muoverà sul mercato dei difensori 'a causa' di Kim e Juan Jesus

Se non sei georgiano e hai ventidue anni, e se giochi nel Lille, l’ex squadra di Osimhen, hai ugualmente ottime possibilità di finire sotto la lente di ingrandimento del Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Tra sei mesi qualcosa in difesa dovrà pur comprare, perché Juan Jesus ne avrà trentadue e su Kim, si suppone, potrà scatenarsi un’asta. Tiago Emanuel Embalo Djaló è un portoghese che è cresciuto in Italia - toccata e fuga nella Primavera del Milan, prima di essere infilato nella trattativa Leao - e in Francia, con il Lille, sta imperversando: quattordici presenze e persino due gol”