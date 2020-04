Pezzella per sostituire Koulibaly? La Fiorentina lo valuta 25mln, i dettagli

Calciomercato Napoli - Secondo quanto racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli, c’è il Manchester United in pole per il difensore azzurro Kalidou Koulibaly. I Red Devils sarebbero pronti a impiegare per acquistare Koulibaly 90 milioni:

"Coi soldi incassati da Koulibaly, Giuntoli è pronto a fiondarsi su German Pezzella della Fiorentina, ritenuto il profilo ideale. Argentino ma di passaporto italiano, ha esperienza e capacità di guidare la difesa. Per strapparlo ai viola, il Napoli dovrà sborsare 25 milioni. Non una cifra bassa, ma alla portata in caso di cessione di Koulibaly".