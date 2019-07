Ounas-Lille, il presidente Lopez: "Gradirebbe venire da noi, sulla trattativa Napoli-Pépé..." [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli - L'autostrada che collega Napoli e Lille in questo momento è particolarmente affollata. Non soltanto in direzione Italia, con Pépé che potrebbe vestire la maglia azzurra qualora il Napoli trovasse l'accordo con il suo entourage, in visita ieri a Dimaro, ma anche grazie al passaggio di Adam Ounas sul senso di marcia inverso. Già dalle prime avvisaglie della trattativa Napoli-Pépé, il nome dell'esterno, neo-campione d'Africa, è stato accostato ai Dogues. L'algerino è un calciatore gradito allo stesso Gerard Lopez, come confermato in esclusiva ai microfoni di Calcionapoli24.it.

"Ci sono colloqui separati tra Napoli e Lille per Pépé ed Ounas. Adam è un calciatore interessante, bravo nell'1 contro 1, costituisce per caratteristiche la prima alternativa a Pépé per quelle che sono le nostre preferenze. Al momento, con gli azzurri, non siamo ancora alla fase di definizione del prezzo del suo cartellino, così come non ho discusso i dettagli del contratto del giocatore. So però che Lille sarebbe una meta per lui gradita".

Inoltre, a proposito di Pépé ha aggiunto: "La cosa certa è che ci sono 4 squadre che hanno soddisfatto la nostra richiesta di 80 milioni per il suo cartellino. Poi magari per noi può esserci una preferenza, dovuta a rapporti, o a possibilità di concludere altri affari, ma anche la volontà del calciatore in questi casi è determinante. PSG, Liverpool, Manchester United e Napoli? Solo una di queste è sbagliata...".