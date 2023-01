Ounahi-Napoli, Sky - C'è il sì del centrocampista, ecco quanto balla tra domanda e offerta: le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Insistono gli azzurri, per portare a casa l'acquisto di Azzedine Ounahi, marocchino classe 2000 in forza all'Angers, uno fra i calciatori rivelazione al Mondiale con il Marocco. E sul quale c'è da tempo il team di Cristiano Giuntoli, che ha già incontrato gli agenti e recapitato un'offerta al club di proprietà.

Ounahi-Napoli, c'è il sì del calciatore

A raccontare gli aggiornamenti sul fronte Ounahi-Napoli, è la redazione di Sky Sport 24:

"Il mercato del Napoli è già in ottica estiva, dopo l'arrivo di Bereszynski. Adesso si lavora sul nome di Ounahi, centrocampista dell'Angers e sorpresa al Mondiale col Marocco. Lo valutano 20-25 milioni di euro, inoltre il Napoli non può tesserarlo subito perché è extra comunitario. Quindi non ha lo slot libero. Lavora per abbassare le richieste dell'Angers: c'è stato un incontro con gli agenti a Milano negli scorsi giorni, proprio con la volontà di abbassare le richieste dell'Angers. C'è stata una prima offerta del Napoli per Ounahi, di 15 milioni: balla ancora un po' di differenza, rispetto alla richiesta dell'Angers. Ma c'è la disponibilità di massima del giocatore al trasferimento al Napoli e la volontà degli azzurri di insistere per chiudere. Il Napoli ci ha abituato a lavorare d'anticipo, come Olivera lo scorso anno: sta provando a farlo adesso con Ounahi".

Ounahi col Marocco

Ounahi, le parole del presidente dell'Angers

Queste un estratto delle parole del presidente dell'Angers, Said Chabane, a CalcioNapoli24 su Ounahi:

"Francamente quando Azzedine Ounahi è arrivato all'Angers, sapevo che questo ragazzo aveva un enorme potenziale. Quello che è magnifico per lui è che è stato in effetti molto bravo durante la Coppa del Mondo con la selezione marocchina, ma anche che ha un margine di progresso incredibile. Io scommetto e tutti i tecnici non possono che essere d'accordo con me, che tra qualche anno sarà uno dei leader, a centrocampo, del calcio mondiale. Se gli consiglio la pizza? Assolutamente, in particolare il calzone".