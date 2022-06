Ostigard-Napoli, ecco quando si chiude secondo ADL: l'annuncio di Bargiggia

Calciomercato Napoli - L'affare Ostigard è forse quello più imminente, in casa SSC Napoli. Il difensore del Brighton, che ha giocato in prestito al Genoa, andrebbe a riempire la casella del quarto difensore, dopo l'uscita di Tuanzebe per fine prestito.

Ostigard e Osimhen

Ostigard-Napoli, le ultime

Ecco le ultime su Ostigard-Napoli, con le parole ai microfoni di “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

L'operazione Ostigard è ben avviata: l'affare è in chiusura?