Cronache di Napoli: Ospina aspetta una chiamata per rinegoziare il suo contratto e ottenere un aumento

Calciomercato Napoli - Le voci di un interessamento della Roma per Ospina e per Hysaj, filtrate dalla Capitale, non erano casuali secondo l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Ospina aspetta dal Napoli una chiamata per rinegoziare il suo contratto e per ottenere un aumento dell'ingaggio. Il colombiano è stimato da Gattuso ma ha 'annusato' la possibilità di un sorpasso da parte di Meret, scelta caldeggiata anche da De Laurentüs, che vuole tutelare i 25 milioni investiti nel 2018. E allora ecco che Ospina, a Blu Radio, lancia un messaggio parlando del futuro: "Ho un contratto con il Napoli, ci sono situazioni da chiarire, ma per ora cerco di fare bene le cose, approfittare delle opportunità. Vedremo cosa accadrà alla fine della stagione e tireremo le somme”” Ospina in campo con il Napoli