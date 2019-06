Ospina-Napoli, Il Mattino: "Il colombiano resta, vicino l'accordo con l'Arsenal a cifre più basse ma potrebbe saltare Dimaro"

Ultimissime calcio mercato Napoli - Ospina resta, il Napoli la decisione l’ha presa in maniera certa. Il colombiano farà parte ancora della squadra azzurra, sarà uno dei tre portieri con Meret e Karnezis: è in via di definizione l’intesa con l’Arsenal sull’importo da versare per lasua conferma a Napoli, dopo che non è scattato il rinnovo automatico a 25 presenze alla cifra già stabilità la scorsa estate di 3.5 milioni. Intesa che il club azzurro cercherà di chiudere a una cifra più bassa, come riporta Il Mattino.

Ospina giocherà la Coppa America con la Colombia

Il portiere azzurro giocherà la Coppa America in Brasile con la Colombia: fa parte dei 23 convocati del ct Queiroz. L’esordio è previsto il 16 giugno contro l’Argentina. Si unirà in ritardo al gruppo Napoli, dipenderà da quando verrà eliminato con la Colombia: se dovesse arrivare fino in fondo con la sua nazionale potrebbe saltare totalmente il ritiro a Dimaro con il Napoli.