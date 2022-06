Ospina-Meret, quale portiere per il Napoli? Le ultime sui rinnovi dei due azzurri

Tra meno di una settimana, salvo novità, David Ospina sarà ufficialmente svincolato. Il contratto col Napoli scade il 30 giugno, gli è stata recapitata una proposta di rinnovo al momento orfana di risposta, come racconta il Corriere dello Sport.

Il suo destino veicola le scelte di mercato, Alex Meret è in attesa per il rinnovo:

"Il Napoli aveva fatto una proposta a Ospina, due anni di contratto. Il colombiano non ha mai risposto, avrebbe preferito un triennale e si sta guardando attorno per soluzioni alternative. Il Napoli non potrà aspettarlo in eterno, anche perché i suoi dubbi ostacolano il rinnovo di Meret. C’è intesa sull’ingaggio e sulla nuova scadenza (2027), ma l’ex Udinese ha chiesto certezze prima della firma, solo quando avrà la conferma del divorzio da Ospina si convincerà a rinnovare"