Osimhen-Napoli ai dettagli, Sky annuncia: oggi contatti positivi, settimana prossima si chiude

Calciomercato Napoli, secondo quanto riferisce l'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio la trattativa della Ssc Napoli per Victor Osimhen sta per giungere al termine. L'operazione è ai dettagli, la settimana prossima si chiuderà con il nuovo agente del giocatore, William D'Avila.

l contatti di oggi ha avuto esito positivo, resta soltanto da definire con precisione la parte economica relativa ad Osimhen, mentre l'accordo col Lille c'è già. Nessun altro club in corsa, dunque. Le offerte dalla Premier League non sono mai state concrete e ora il Napoli è pronto a chiudere l'operazione per l'attaccante nigeriano.