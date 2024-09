CorSera svela - Ecco perché il Galatasaray pagherà solo 6 milioni di stipendio per Osimhen

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera svela il motivo dell'annuncio del Galatasaray su Osimhen, riguardo i "6 milioni che pagherà di stipendio":

"Victor Osimhen: i turchi verseranno all’attaccante uno stipendio da 6 milioni. Ma come, non ne guadagnava 11 a Napoli? In realtà due milioni sono già stati corrisposti da De Laurentiis (le mensilità di luglio e agosto) mentre pare che i tre restanti siano legati ai diritti di immagine. Non sempre un trasferimento gratis propizia un compenso da sceicco".