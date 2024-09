Osimhen è sbarcato a Istanbul, migliaia di fans Galatasaray in aeroporto: "Ho sentito l'amore, darò tutto per questi tifosi" | VIDEO

Victor Osimhen al Galatasaray, ci siamo! Dopo un'intera estate ad attendere un'offerta, l'attaccante nigeriano del Napoli si trasferirà infine a Istanbul, in Turchia, nella stessa squadra di Dries Mertens. L'operazione Osimhen-Galatasaray si farà in prestito secco, formula che consentirà al Napoli di risparmiare l'ingente ingaggio del calciatore, nella speranza di venderlo il prossimo anno.

Guarda la diretta dall'Aeroporto di Istanbul con i tifosi del Galatasaray:

Arrivo Osimhen a Istanbul in diretta video

Su CalcioNapoli24 Tv, canale 79 del digitale terrestre (prov. Napoli e Caserta), e in diretta sul nostro canale YouTube, potrete seguire l'arrivo di Osimhen all'Aeroporto di Istanbul, dove ad aspettarlo ci saranno migliaia di tifosi del Galatasaray.

02.45 Osimhen: "Ho sentito l'amore dei tifosi del Galatasaray che sono venuti qui a quest'ora della notte. Darò tutto per loro in ogni partita. Mi aspetto che gridino ed esultino per ogni gol".

02:35 si rivede Calenda dopo mesi! L'agente di Osimhen scende dall'aereo con la sciarpa dela Galatasaray

02:25 L'aereo di Osimhen è atterrato a Istanbul pocho minuti fa, entusiasmo alle stelle

00:55 - L'aereo di Osimhen dovrebbe atterrare a Istanbul alle ore 2:15 (ora italiana).

00:40 - All'aeroporto di Istanbul è appena arrivato anche Ali Yigit Buruk, figlio dell'allenatore del Galatasaray Okan Buruk.

00:35 - Tra meno di due ore Osimhen arriva all'aeroporto, sempre più tifosi del Galatasaray si sono radunati per accoglierlo a Istanbul.

00.15 - Fabrizio Romano conferma: Osimhen è su un volo privato in direzione Istanbul

Aggiornamento 00:20 - Il Galatasaray preannuncia l'acquisto di Osimhen sui social

Aggiornamento 23:55 - Il Galatasaray annuncia con un comunicato ufficiale la trattativa in corso col Napoli per Osimhen.

La documentazione che attesta la trattativa per Osimhen

Aggiornamento 23:45 - L'aereo di Osimhen atterra a Istanbul alle ore 2:00. L'attaccante ha fatto una videochiamata, ecco un'immagine live dall'aereo.

Aggiornamento 23:30 - Anche Fabrizio Romano conferma: accordo sulla nuova clausola rescissoria da 75 milioni di euro nel 2025. Il giocatore è in viaggio per Napoli. Conferme in tal senso anche da Sky Sport.

Aggiornamento 23:20 - Tv100 in Turchia annuncia: Osimhen è partito, atterra a Istanbul alle ore 2:00

Aggiornamento 23:10 - Relevo conferma: Osimhen-Galatasaray, trattativa ancora in corso su due clausole: https://m.calcionapoli24.it/calcio_mercato/relevo-osimhen-galatasaray-trattativa-ancora-in-corso-victor-chiede-due-clausole-n617108.html

Aggiornamento 23:05 - Fabrizio Romano frena: "Osimhen non è ancora partito". Intanto ad Istanbul migliaia di tifosi sono già all'Aeroporto.

