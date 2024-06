Olivera, l'agente: "Entusiasta per l'arrivo di Conte, uno dei top mondiali! Lo vedremo sempre più completo al Napoli"

L’agente del terzino sinistro del Napoli Mathías Olivera, Pablo Boselli, è intervenuto a Sportitalia, per commentare la stagione del difensore azzurro, che si appresta ad affrontare la Copa America.

Contro il Messico, nel 4-0 di due giorni fa, ha offerto una bella prestazione.

“Sì, ha fatto una grande partita. Mathias sta continuando a crescere con il passare del tempo. Mathias ha la possibilità di partecipare ad un gran torneo come la Copa América, è molto felice di giocarsi le sue carte lì agli ordini di Bielsa”

Motivato per la prossima stagione dunque?Â

E la prospettiva di essere allenato da Conte lo entusiasma?

“Sì, ha molto entusiasmo per il suo arrivo. Questo sentimento vedo che non lo ha generato solamente in Mathias: Conte è un grande allenatore, uno dei top mondiali, quindi questo motiva un po’ tutti”