Nuovo allenatore Napoli, TMW: nuovo tentativo di ADL per Conte!

Calciomercato Napoli - Il sito Tuttomercatoweb fa il punto della situazione in merito al futuro allenatore della SSC Napoli:

"In questo senso il presidente De Laurentiis sembra assolutamente intenzionato a fare un ulteriore tentativo per Antonio Conte: convincere e trovare un accordo complessivo con l'ex Inter e Juventus appare complicato, per questo è bene tenere calde le alternative. E la prima in questo senso è quella che porta a Vincenzo Italiano, tecnico che salvo sorprese lascerà la Fiorentina dopo 3 anni di lavoro in riva all'Arno. A quel punto, Commisso e i dirigenti proveranno a dare l'accelerata per Raffaele Palladino, primo nome per la panchina insieme a quelli di Alberto Gilardino e Alberto Aquilani".