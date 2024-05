Pagelle Napoli-Bologna: due partite, mancano solo due partite e poi la spina verrà staccata. Meno male

Termina il match per la 36a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Bologna. Le pagelle Napoli-Bologna su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli-Bologna.

Pagelle Napoli-Bologna, voti della partita

di Claudio Russo (@claudioruss)

Meret 6 - In un quarto d’ora prende due gol su cui ha responsabilità limitate. Bravo ad impedire lo 0-3 a Zirkzee, un sinistro al 69’ preda delle sue braccia. Soltanto Scuffet e Consigli hanno collezionato meno porte imbattute tra i portieri con almeno 25 presenze.

Di Lorenzo 5 - Ennesima volta in cui la palla lo supera ed il suo diretto marcatore, offensivamente un cross ribattuto da Ravaglia ed il pallone che porterà al rigore.

Rrahmani 5 - Va ad arginare il tiro di Zirkzee che poi porterà allo 0-1, nemmeno lui è esente da errori e incertezze.

Juan Jesus 5 - Si scambia complimenti poco amichevoli con Zirkzee dopo una spinta a Odgaard. Sul primo gol non segue l’olandese ad inizio azione e gli permette di muoversi. Al 66’ non riesce ad impedire il tiro a Zirkzee.

Olivera 5 - Chiude in ritardo su Odgaard che ha il tempo di crossare per lo 0-1, sfiora la traversa di testa. Non spinge mai, l’asse con Kvaratskhelia. (Dall’81’ Mazzocchi SV)

Anguissa 4 - Posch gli scappa davanti sullo 0-2, in confusione e irritante. Avrebbe fatto miglior figura anche con un fallo di frustrazione. (Dall’81’ Traoré SV)

Lobotka 5 - Sbaglia anche lui in avvio, regalando un corner. Al 41’ ci prova dalla distanza, velleitario. Dispiace ci sia lui a marcare Calafiori sullo 0-2, paga troppi centimetri.

Cajuste 5 - Potrebbe reagire anche lui, alla mezz’ora si fa rubare un pallone senza nemmeno sentire l’arrivo dell’avversario. Sullo 0-1 accorcia in ritardo su Zirkzee. (Dal 72’ Raspadori - Tanto valeva farlo entrare prima, cosa costava?)

Politano 5 - Il rigore è di rara inefficacia, battuto male e poco potente. Un destro al 40’ su cui tenta la girata, fuori. Al netto del rigore, il primo tiro nello specchio è il suo ed arriva al 53’: almeno sembra provarci, poi Calzona lo tira fuori. (Dal 62’ Ngonge 5,5 - Mette il giusto filtrante per il diagonale di Osimhen, poi è trascinato nella mediocrità generale)

Osimhen 5 - Si guadagna il rigore con un guizzo, si arrabbia anche lui con Pairetto dopo un paio di trattenute al limite. Calafiori è padrone della sua zona, per quanto tenti di avere un impatto. Ha il filtrante giusto dopo aver superato Calafiori, il destro va fuori.

Kvaratskhelia 4 - Ci vorrebbe provare, si innervosisce dopo un fallo non sanzionato. Mai pericoloso, perde metà dei duelli e al dribbling è fumoso. Oggi era lesa maestà sostituirlo prima? (Dall’81’ Simeone SV - Meno due, poi finisce il suo personale stillicidio)

Calzona 4,5 - Le scelte iniziali ormai quelle sono, per responsabilizzare chi gioca o per certificare l’impossibilità di migliorarsi con chi siede in panchina: tempo dieci minuti, partita consecutiva numero 15 con gol subiti - nessuno in Serie A ha fatto peggio in questa striscia. Disattenzioni su Ndoye e Posch, la chance per andare sull’1-2 buttata via, il Bologna fa quello che vuole. Il suo reparto difensivo è riuscito ad inanellare errori che hanno portato Cerri, Abraham, Success, Ndoye e Posch al primo gol stagionale. Primo tiro nello specchio? Al minuto 53, senza mai sfondare in area con Calafiori ad anestetizzare gli altri. Fuori Politano nel suo momento migliore, i suoi iniziano ad aprire spazi ma il Bologna, quasi pietosamente, preferisce non inferire. Gestione dei cambi su cui si sorvola, fisicamente spompati ma si resta in campo perchè non si sa mai: il tris finale è incommentabile. Mancano solo due partite, meno male: anche per lui, travolto dalla situazione ed incapace di trovare una soluzione.