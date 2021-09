Tmw - Cagliari, accordo con Mazzarri! Fumata bianca in arrivo

Ultime notizie di calciomercato con il Cagliari protagonista dopo l'esonero di Semplici. Il presidente Tommaso Giulini ha sollevato dall'incarico dopo tre giornate l'allenatore e fatto una scelta nuova. Perché il numero uno del club sardo ha scelto Walter Mazzarri come nuovo allenatore del Cagliari.

Nuovo allenatore Cagliari, accordo con Mazzarri

Mazzarri al Cagliari. Ebbene sì, perché Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Cagliari. Accordo raggiunto in serata con l'annuncio di Tuttomercatoweb che rivela della fumata bianca in arrivo tra Mazzarri e il Cagliari per un contratto biennale dopo l'esonero di Semplici.

Mazzarri Cagliari, battuto Iachini

La trattativa portata avanti per tutto il pomeriggio tra Mazzarri che firma con il Cagliari, hanno raggiunto l'accordo per un biennale. Giulini ha quindi chiuso per quello che oggi, dopo l'esonero di Semplici, è emerso come il primo obiettivo per la panchina, con Mazzarri è stato scelto a discapito dell'altro allenatore contattato che era Iachini.

