Non solo Veretout, la Roma vuole anche Hysaj. CdS: domani chiederà informazioni all'agente

Ultimissime calcio Napoli - Non solo Veretout, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport domani la Roma chiederà informazioni a Giuffredi anche per Hysaj.

Calciomercato As Roma, Hysaj nome nuovo

"Domani potrebbe essere il giorno decisivo per Jordan Veretout. Per il centrocampista la Fiorentina chiede 25 milioni e Roma e Milan si sfidano per accontentare il club viola. L’offerta d’ingaggio per il giocatore, di 2,5 milioni di euro, che aveva proposto la Roma, è stata pareggiata dal Milan, che è tornato alla carica per rilanciare. Venerdì l’agente di Veretout, Mario Giuffredi, ha ricevuto una telefonata da Maldini, ieri da Boban. Adesso c’è da lavorare sui bonus, quello che i due club sono pronti a offrire qualora centrassero l’obiettivo stagionale, comune ad entrambi, cioè il ritorno in Champions League. Lunedì alle 13 è confermato l’incontro di Fienga e Petrachi con l’agente di Veretout, con il quale la Roma ha parlato anche di Hysaj, terzino del Napoli".