Non solo Manolas e James, Repubblica si sbilancia: il terzo colpo potrebbe essere Lozano

Calciomercato Napoli, potrebbe arrivare anche Hirving Lozano secondo l'edizione odierna di Repubblica

"Il terzo colpo potrebbe essere Lozano, il cui arrivo è fortemente legato ad una cessione in attacco: è sempre incerto il futuro di Insigne. La miscela ovviamente prevede pure qualche giovane di alto livello: Fabiàn e Meret hanno già dimostrato il loro valore e altri talenti potrebbero aggiungersi alla lista. In mediana, ad esempio, è stata indicata da tempo la preferenza per Elmas, ventenne del Fenerbahce, "prenotato" dopo la possibile la partenza di Diawara ( piace sempre alla Roma). Un giovane ambizioso sarà pure il nuovo terzino sinistro. Luca Pellegrini rientra a pieno titolo nella categoria: ha 20 anni e un futuro assicurato. Giovani forti, ma anche qualche giocatore affermato"