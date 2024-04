Non sarà in Brasile il futuro di Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli attualmente libero. Accostato al São Paulo nelle ultime ore, per il tecnico spagnolo sfuma la suggestiva pista verdeoro.

Nuovo allenatore São Paulo: Benitez scartato

Ad accomandarsi in panchina sarà l’argentino Lusi Zubeldia, ex LDU e campione dell'ultima Coppa Sudamericana. Come svela Lancenet, Benitez è stato offerto al Tricolor paulista direttamente dall'agente del calciatore ma l'ipotesi è stata scartata dalla società.