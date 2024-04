Benitez: "Pecchia è molto bravo, sono io a imparare da lui"

“In Italia parlate di De Zerbi, che io seguo, ho seguito Amorim, Thiago Motta che sta facendo molto bene, ma seguo da vicino anche Fabio Pecchia, che sta facendo molto bene". Il tecnico spagnolo Rafa Benitez elogia così il suo ex vice – sulle panchine di Napoli e Real Madrid – Pecchia che sta per conquistare la promozione in Serie A alla seconda stagione sulla panchina ducale. "Parlo con lui a volte, come con Filippo Fusco. Sono due professionisti, gente che lavora molto e lo fa bene, e non è facile trovarlo nel calcio. - continua Benitez a Sky Sport raccontando del suo rapporto con il tecnico - Ho visto qualche partita del Parma, sono una squadra equilibrata ed è la chiave. L'allenatore ha una buona gestione della rosa". Lo spagnolo poi, a chi gli chiede se Pecchia ha imparato da lui, risponde in maniera spiazzante dimostrando grande umiltà nonostante una bacheca piena di titoli e le esperienze in alcuni dei club più importanti d'Europa: "Io imparo da lui, è molto bravo".