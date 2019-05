"Magari". Quagliarella-Napoli, l'attaccante non esclude il ritorno! ADL fa sul serio: è una sua idea

Ultimissime mercato Napoli: torna di moda il nome di Fabio Quagliarella per l'attacco della SSC Napoli. L'idea è nata direttamente dal presidente De Laurentiis che vorrebbe riportare a Napoli l'attaccante di Castellammare di Stabia.

Quagliarella ed il Napoli du nuovo insieme? Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport non è da escludere. L'idea sarebbe un'autentica tentazione partita da De Laurentiis:



"Dietro una notizia, De Laurentiis che pensa a Quagliarella al Napoli, c’è una storia che non è semplicemente calcistica e finisce nelle viscere di un uomo che potrebbe riprendersi - e in parte - ciò che gli è stato tolto dal destino, con il quale potrebbe far pace, riconciliarsi sottilmente, tenendo dentro di sè i rimpianti e provando a lasciarli affogare in questi risvolti romantici che racchiudono un’ipotesi. Perché Quagliarella al Napoli è una tentazione autentica di De Laurentiis, un’idea sorta e che ha lasciato spalancare al capocannoniere del campionato italiano un sorriso assai simili ad un’espressione gioiosa e fiduciosa: una speranza che va tenuta per sé, perché nel codice-Quagliarella esiste, e per fortuna, quella forma di rispetto che si deve a chiunque abbia rappresentato qualcosa nel proprio passato evitando di farsi sfuggire persino un «magari»".