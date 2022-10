Napoli, trattativa con Lobotka! TMW: rinnovo a 3,5 milioni fino al 2028

Ultime notizie Napoli. Stanislav Lobotka potrebbe presto firmare un rinnovo contrattuale fino al 2028, lo rende noto TuttoMercatoWeb, che anticipa i dettagli della trattativa tra il centrocampista slovacco e la SSC Napoli.

Acquistato nel gennaio 2020 per 20 milioni di euro dal Celta Vigo, oggi Lobotka è il perno del centrocampo azzurro, giocatore chiave negli schemi di Spalletti e uomo simbolo del grande Napoli di questo inizio stagione. Per queste ragioni, il Napoli ha deciso di provvedere al suo rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2024.

Rinnovo Lobotka

Secondo quanto riportato da TMW, il nuovo contratto di Lobotka prevederebbe un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno più bonus, per un totale di circa 3,5 milioni di euro a stagione. Un miglioramento economico dal momento che, ad oggi, Lobotka guadagna circa 2,5 milioni di euro all'anno.

L'intenzione del Napoli è di prolungare l'accordo con Lobotka dal 2024 al 2028, per un totale di sei anni di contratto a stipendio maggiorato: parliamo di circa 20 milioni di euro totali in sei anni. Un investimento importante che rispecchia il peso di Lobotka nella squadra attuale.