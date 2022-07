Tuttosport - Offerta al Bologna per Svanberg: sarà asta con altre tre squadre

Notizie Napoli calcio. Mattias Svanberg, centrocampista svedese del Bologna, è uno dei profili accostati al Napoli in caso di partenza di Fabian Ruiz. Il classe 99' è considerato ideale sia nel centrocampo a tre che in quello a due di Spalletti, ed il club azzurro continua a monitorare con attenzione il ragazzo.

Secondo Tuttosport, il ds Giuntoli avrebbe anche avanzato un'offerta al Bologna per cedere Svanberg:

Il Napoli ha presentato un’offerta al Bologna per Mattias Svanberg : per il centrocampista concorrenza di Southampton, Olympique Marsiglia e Wolfsburg con i tedeschi in vantaggio.