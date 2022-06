Napoli, spunta l'argentino Galoppo del Banfield! Giuntoli valuterà solo in caso di doppia cessione

Il Napoli finirà per trattenere il suo centravanti, Victor Osimhen, non fioccheranno offerte per il nigeriano tali da far girare la testa a De Laurentiis e dunque Spalletti ha finalmente una ragione per sorridere. Ne parla la Gazzetta dello Sport, che si focalizza sulle mosse di mercato del club azzurro.

Napoli, spunta l'argentino Galoppo

Petagna continua a ricevere manifestazioni di interesse (ora il Besiktas). Il Napoli è soddisfatto del suo rendimento ma valuta eventuali alternative:

"Dopo i colpi Kvaratskhelia ed Olivera (due potenziali titolari), il Napoli andrà a prendere solo dei rincalzi (vedi Ostigard) se non ci saranno partenze eccellenti. Ieri è spuntato il nome dell’argentino Galoppo del Banfield, che può giocare nei tre ruoli dietro la punta centrale, ma Giuntoli valuterà eventuali entrate solo se usciranno Ounas e Politano"

