Napoli scatenato sul mercato, CorSport: Lozano non esclude Icardi! De Laurentiis ha rilanciato: nuovo contatto con Wanda

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora e ormai non più a fari spenti. Si va all-in, perchè c'è da chiudere le trattative entro il 2 settembre, accontentando Carlo Ancelotti. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'acquisto di Hirving Lozano non escluderebbe l'arrivo di Mauro Icardi.

Icardi-Napoli, De Laurentiis offre 60 milioni

Il rilancio del patron del Napoli è per accelerare i tempi, per bruciare la concorrenza di Roma e Juventus. Trattare con l'Inter non è un problema, i rapporti con l'ad Marotta sono buoni. Ma questione spinosa è relativa all'ingaggio dell'attaccante argentino ed in particolar modo ai diritti d'immagine. Nella giornata di ieri c'è stato un nuovo contatto con Wanda Nara, agente e moglie di Icardi. Le telefonate ormai sono giornaliere e la trattativa procede. Il Napoli non si ferma e cerca di avvicinarsi a quei 75 milioni richiesti dal club nerazzurro.