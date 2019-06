Gazzetta - Ancelotti ha chiesto uno tra Rodrigo e Lozano: De Laurentiis disposto ad accontentarlo a due condizioni

Calciomercato Napoli - Si scaldano i motori, stagione europea ufficialmente chiusa con la finale di Champions League disputata e il mercato entra nel vivo, anche per il Napoli. Carlo Ancelotti, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, avrebbe formulato a De Laurentiis una richiesta specifica per l'attacco: Hirving Lozano del PSV o Rodrigo del Valencia. Entrambi non prime punte statiche, anzi, ma per tutti e due valgono discorsi economici che complicano l'affare.

Napoli su Lozano e Rodrigo: costi e dettagli

C'è stato già un approccio con il Valencia per Rodrigo, l'attaccante convince anche Aurelio De Laurentiis sul piano dell'ingaggio. Ma la cifra per il cartellino si attesta intorno ai 50 milioni di euro. Stessa cosa vale per l'operazione Lozano che il PSV vuole aspettare a vendere perché vuol capire se prima arrivano offerte dalla Premier, campionato che lui preferirebbe rispetto alla Serie A.

In sostanza, Aurelio De Laurentiis sarebbe anche disposto a fare uno sforzo economico. A patto che questo ne valga la pena, in primis, quindi sia fatto per un giocatore affidabile e che migliori la concretezza in fase offensiva. E il secondo paletto posto da De Laurentiis è di vendere prima. In questo caso, infatti, si potrebbe racimolare un gruzzoletto per concretizzare l'assalto a uno tra Rodrigo e Lozano.