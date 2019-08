Sky - Napoli forte su Llorente, è l'alternativa ad Icardi! Manchester United in vantaggio per lo spagnolo, può liberare Lukaku

Ultimissime calciomercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato facendo il punto su quelle che sono le ultime novità relative alle operazioni del club azzurro. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Llorente, nel domino degli attaccanti, può sparigliare le carte. Su di lui ci sono tante squadre, ci hanno provato la Roma, la Fiorentina ed il Napoli che si è sicuramente fortemente interessato allo spagnolo. Se dovesse andare in porto, si abbandonerebbe la pista Icardi".

Llorente Napoli Manchester United

"Lo spagnolo, però, piace anche al Manchester United che è in vantaggio sulle altre. Se prendessero l’ex Juventus, che è svincolato e quindi può essere tesserato anche dopo la chiusura del mercato, allora potrebbero cedere Lukaku anche successivamente all’8 agosto”.

Insomma, si ha la netta sensazione che sia pronto ad essere innescato un vero e proprio effetto domino di attaccanti nel mercato internazionale che potrebbe chiamare in causa anche il Napoli. Come raccontato in esclusiva da CalcioNapoli24, dunque, trova conferma l'interesse del Napoli per Fernando Llorente.