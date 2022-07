Napoli-Kim Min-jae, i retroscena: clausola a 45mln, contratto quinquennale e bonus per superare il Rennes. Kim è in Portogallo

Il Napoli è ad un passo dalla firma del difensore sudcoreano del Fenerbahce Kim Min-jae. Se non ci sono variabili impreviste nella revisione del contratto e nel check-up sanitario, si prevede che il trasferimento venga confermato.

Un agente dell’agenzia portoghese che gestisce Kim ha dichiarato - citato dai sudcoreani di Naver:

“Kim Min-jae ha accettato la chiamata del Napoli. Sono state accettate la quota di trasferimento corrispondente alla clausola rescissoria che il Napoli attualmente paga al Fenerbahce, e le condizioni contrattuali che il Napoli ha proposto a Kim Min-jae. Non ha ancora firmato. Se non c'è niente di sbagliato nella fase di revisione del contratto, possiamo trasferirci al Napoli entro questa settimana"

Un altro agente, non citato, ha aggiunto:

“Kim ha lasciato Istanbul per andare a Lisbona, in Portogallo, per allenarsi a parte”