Repubblica in estasi: sta arrivando il top player invocato da Spalletti, Kepa! Visite mediche pronte, le ultime

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Il Napoli calcio sta risolvendo un tormentone estivo davvero importante, quello del portiere. Il top player invocato da Spalletti sta arrivando.Kepa ha di fatto vinto la volata con Keylor Navas e la prossima settimana potrebbe vestirsi d’azzurro.

Ecco cosa scrive riguardo la trattativa Kepa-Napoli l'edizione odierna di Repubblica

Napoli e Chelsea stanno discutendo sulla formula del prestito e hanno trovato l’accordo sull’ostacolo più alto, l’ingaggio del 27enne portiere basco che guadagna 9 milioni netti a stagione. Il club di De Laurentiis ne verserà 2,5, i Blues i restanti 6,5. Il Chelsea ha così ceduto alla volontà del giocatore, pronto a rilanciarsi a Napoli esibendosi pure sul palcoscenico della Champions. Kepa ha pedigree da numero uno di alto livello: nel 2018, con Sarri in panchina, fu prelevato dall’Athletic Bilbao per la cifra di 80 milioni (record per l’acquisto di un portiere), ma l’avventura di Kepa a Londra ha vissuto di alti e bassi. Nel 2020 ha perso il posto da titolare e ha raccolto le briciole nelle ultime due stagioni. Ma ora ha voglia di rilanciarsi e lo farà quasi certamente allo stadio Maradona