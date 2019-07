Cds su Hysaj: Roma e Tottenham interessate, ma Sarri non ha smesso di tenerlo in considerazione

Napoli calciomercato, ultime notizie. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Elseid Hysaj: "La qual cosa non ha mai trovato chiara evidenza, ma si sa che il tecnico passato al “nemico” non ha mai smesso di tenerlo in gran considerazione. Possibile, improbabile? Tutto può essere, ma per sull'esterno destro che ha chiesto di cambiare aria (conferma arrivata dall'agente Giuffredi, che ha soggiornato a Dimaro per un paio di giorni e colloquiato con la dirigenza) sta tornando forte la Roma. Piace a Fonseca non poco, ma anche qui il Napoli non sembra disposto a praticare strenne di fine stagione (non meno di 20 milioni per chiudere). E se fra le due “litiganti” alla fine la spuntasse quel Tottenham che pure lo ha messo nel mirino?".

Hysaj

Insomma, se non ci sono dubbi che all'inizio della nuova stagione Hysaj non vestirà più la maglia del Napoli, non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro. Di certo, le pretendenti sono al momento tre: la Juventus, dove lo aspetta Maurizio Sarri, che aveva già provato a portarlo al Chelsea; la Roma, che dopo Diawara prova ad acquistare un altro degli "esuberi" del Napoli; infine il Tottenham che deve sopperire alla cessione di Trippier all'Atletico Madrid, altra squadra che nelle scorse settimane si era interessata, e non poco, ad Hysaj.