Napoli, finisce l'era Callejon! Lo spagnolo saluta i compagni tra le lacrime, ecco la possibile destinazione

Calciomercato Napoli - Archiviata anche la Champions League, José Callejon saluta definitivamente l'azzurro tra lacrime e nostalgia dopo sette anni di intense emozioni. Ma non è l'unico come evidenzia La Repubblica oggi in edicola:

Ma è già tempo di voltare pagina, per il Napoli. Quella di Barcellona è stata anche la notte degli addii di Callejon e Allan, due pilastri di un ciclo esaltante e che avrebbe meritato due stagioni fa il premio dello scudetto. Lo spagnolo torna a casa ( forse al Villarreal) e ha salutato i compagni tra le lacrime, il brasiliano con un po’ di livore in più nei confronti della società, con cui è ai ferri corti dai tempi della mancata cessione al Psg. Ora il centrocampista è atteso da Ancelotti all’Everton.