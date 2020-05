Sky - Non c'è più solo il Napoli su Faraoni: concorrenza della Lazio

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: non c'è solo De Laurentiis sulle tracce di Davide Faraoni. Il Napoli ha trovato la concorrenza della Lazio e ad annunciarlo è stato il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Nel frattempo, il Verona si cautela con il turco Cetin. L'arrivo a Napoli di Faraoni è legato al destino di Hysaj, che al momento occupa la posizione di terzino destro assieme a Di Lorenzo. L'albanese potrebbe lasciare il Napoli dopo molti anni e Faraoni è uno dei profili individuati da Giuntoli per coprire l'out di destra.

Ultimissime calciomercato, Napoli su Faraoni: sfida con la Lazio

Già diversi mesi fa vi avevamo raccontato dell'interesse di mercato della SSC Napoli per Faraoni, l'esterno classe '91 dell'Hellas Verona. Il suo futuro è apparso inevitabilmente legato a quello di Hysaj, ma è stato lo stesso agente di Faraoni a non escludere l'ipotesi napoletana.

"Arriva una notizia: - scrive Di Marzio sul suo sito ufficiale - oltre al Napoli, Davide Faraoni piace anche alla Lazio. Per l'esterno del Verona classe '91, si stanno facendo avanti sia la società di De Laurentiis, sia quella di Lotito, dopo l'ottima stagione fin qui disputata. Per Faraoni si tratterebbe di un ritorno a Roma. Il giocatore, infatti, tra il 1998 e il 2010 ha militato nelle giovanili biancocelesti, prima di passare alla Primavera dell'Inter. E sempre da Roma potrebbe arrivare un rinforzo per il futuro per il Verona. Sponda giallorossa, però. La società è infatti al lavoro per chiudere per il turco Cetin: era già stato seguito a gennaio".